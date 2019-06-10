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В АПУ рассматривают возможность переезда в Украинский дом

В АПУ рассматривают возможность переезда в Украинский дом
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что Администрация Президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

Администрация Президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом. Это подтвердила Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, в комментарии LB.ua.

Издание отмечает, что сначала ответ был отрицательным. Мендель сказала, что АП хотят перенести подальше от центра и что "Украинский дом" под заданные критерии не подходит. Однако позже она подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается.

Ранее журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа написала в Facebook, что о планах переезда АП в Украинский дом сотрудникам музея стало известно случайно: "сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировку, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за пару дней".

По ее словам, Администрация Президента Зеленского хочет забрать себе "этаж Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить". А музей якобы планируется куда-то переселить. "Никакого "куда-то", хотя бы поверхностно приспособленного под хранение почти 300 тыс. экспонатов в городе просто нет", подчеркнула Липа.

В то же время LB.ua отмечает, что в архитектурном бюро сказали что они "предоставляют консультации" и от комментариев отказались.

Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию Президента с улицы Банковой в Киеве.

Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой будет стоить десятки миллионов долларов.

24 мая заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко заявил, что команда Зеленского планирует переезд в этом году. 27 мая заместитель главы Администрации Президента Юрий Костюк подтвердил, что Администрация Президента Зеленского не отказалась от планов переезда, потому что здание на Банковой похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". А еще там всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi.

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Украинский Дом, Переезд, АПУ, Юлия Мендель.
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