Украина vs РФ: Третейский суд в Гааге опубликовал позиции сторон

Новости Украины: На сайте постоянной палаты третейского суда в Гааге появились позиции Украины и РФ по факту юрисдикции Арбитражного трибунала о правах прибережного государства.

На сайте постоянной палаты третейского суда в Гааге 10 июня опубликованы позиции Украины и РФ относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом сообщает МИД Украины.

В частности, Россия настаивает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку он не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма.

Украина отрицает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году является общепризнанным (в том числе и Россией), то, что Крым является частью Украины. "Именно этот бесспорный статус признано международным сообществом и Генеральной Ассамблеей в своих резолюциях", - подчеркивает МИД.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что спор, который с 10 по 14 июня рассматривается Постоянной палатой третейского суда в Гааге, в том числе "касается краж Россией углеводных ресурсов и недр на миллиарды долларов, ее узурпации прав регулировать рыболовство, что сказалось на сотнях кустарных и промышленных рыболовных предприятий, и ее вмешательство в транзит через международный пролив, который ежегодно посещают почти 20 000 судов". Также спор касается нарушений Россией UNCLOS (Конвенции ООН по морскому праву). Цель Украины в этом арбитраже возмещение за этот серьезный морской вред.

Россия заявляет в трибунале, что Азовское море и Керченский пролив якобы являются ее внутренними водами, и эта позиция базируется на заявлениях российской стороны,что правовой статус Крыма якобы изменился (речь идет об аннексии Крыма, провозглашенной Москвой 18 марта 2014 года по итогам "референдума" 16 марта).

Также представители РФ пытаются убедить суд, что требования Украины косвенно предусматривают делимитацию морских границ, а этот вопрос исключен из юрисдикции Трибунала статьей 298 (1) (А) UNCLOS. Однако, и такие возражения Россия строит на предположении, что она имеет право на территориальное море, исключительную экономическую зону и континентальный шельф, который простирается от Крыма (т.е. отправной точкой является якобы принадлежность Крыма России).

Россия считает, что требования Украины в этом деле касаются военной деятельности, которая тоже исключена из-под юрисдикции Трибунала. Но, настаивает Украина, нарушения Россией UNCLOS произошли уже после вторжения России в Крым. К тому же, вторжение России на полуостров не является предметом никаких требований Украины в этом споре.

Россия пытается избежать целостного решения этого спора, и разделить иск Украины для решения несколькими судами в отдельных частях. Однако "попытка России разделить этот спор не соответствует Конвенции, а также заявлениям обеих сторон в соответствии со статьей 287", отмечают в МИД и подчеркивают, что возражения России относительно якобы отсутствия Постоянной палаты третейского суда в Гааге юрисдикции рассматривать этот иск должны быть отклонены.

Как сообщалось, Постоянная палата третейского суда в Гааге сегодня рассматривала дела по иску о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Сегодня свои аргументы в суде озвучила Россия. Открытой была лишь вступительная часть выступления представителя России в суде. Слушания за закрытыми дверями инициировала РФ.

С 10 по 14 июня Постоянная палата третейского суда в Гааге проводит слушания относительно предыдущих возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, относительно спора между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мая 2017 года состоялось первое процедурное заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был предоставлен в Постоянной палате третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия представила в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ.