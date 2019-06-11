Минюст: указ Зеленского относительно судей ЕСПЧ лучше предыдущего

Новости Украины: Владимир Зеленский утвердил Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.

Указ Президента Владимира Зеленского № 356 об отборе кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины устанавливает более прозрачную процедуру отбора, чем предыдущий от 4 апреля 2019 года. Такое мнение высказал в Facebook заместитель министра юстиции — уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

"Ну что ж. Должен признать, что этот указ об объявлении конкурса на судью ЕСПЧ гораздо более четкий и устанавливает более прозрачную и отвечающую требованиям Конвенции и предписаниям КМСЕ (Комитет министров Совета Европы - ред.) и ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы - ред.) процедуру, чем предыдущий от 4 апреля 2019 года", - написал Лищина.

26 апреля Окружной административный суд города Киева приостановил проведение конкурса по избранию судьи Европейского суда по правам человека от Украины. Суд, принимая это решение, исходил из того, что соответствующая процедура по проведению конкурса не соответствует международным стандартам. В частности, суд принял во внимание, что определенные комиссией сроки для проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Президент Владимир Зеленский указом от 10 июня 2019 № 356/2019 утвердил Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины, а также создал комиссию для проведения конкурса и утвердил ее персональный состав.

Кроме того, Зеленский постановил ликвидировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, образованную указом Президента Украины от 4 апреля 2019 №100 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины", и объявить конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019 года истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской.