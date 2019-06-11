Зеленский планирует заменить всех глав ОГА

Новости Украины: Сейчас продолжается процесс поиска специалистов, которые могут стать председателями облгосадминистраций.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на замене всех председателей областных государственных администраций, сейчас идет отбор кандидатов. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель во время брифинга.

"Мы сегодня слышали, что может быть уволено 13 губернаторов. На самом деле Президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, сейчас продолжается процесс поиска специалистов, которые могут стать председателями облгосадминистраций.

"Всем известны критерии нашего отбора - это порядочность, профессионализм, отсутствие связей с любыми коррупционными схемами", - сказала Мендель.

Она также добавила, что отбирать кандидатов на должности председателей ОГА помогают международные HR-компании.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 июня предложил Президенту Владимиру Зеленскому уволить ряд председателей ОГА. Позже в СМИ появилась информация, что предлагается уволить 13 руководителей областей.