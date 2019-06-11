Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его решение о досрочном роспуске Верховной Рады является законным.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Конституционного суда Украины выразил уверенность, что его решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент отвечает всем критериям законности.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады Украины соответствует обоим этим критериям", - сказал Владимир Зеленский в ходе заседания Конституционного суда во вторник в Киеве.

Президент отметил, что граждане Украины не просто не доверяют Верховной Раде, а рейтинг доверия парламенту составляет 4%.

"Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения – это просто попытка народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах, за неприкосновенность и возможность обогащения. И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете, и, думаю, примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно и перед своим народом, и перед своими детьми, и перед всеми украинцами", - сказал он в суде.

Затем Зеленский передал слово своему представителю в Конституционном суде Федору Вениславскому и покинул зал.

"Наша юридическая позиция неоспорима и совершенна. Это докажет мой представитель Федор Вениславский. Я сейчас ему передаю слово, а сам, с вашего позволения, покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие влияло на судей, и решение было принято под давлением", - указал президент, после чего покинул зал заседаний КС.

После этого Конституционный суд перешел к непосредственному рассмотрению дела по существу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня, заявил о том, что его пригласили на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду по представлению народных депутатов.