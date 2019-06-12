Климкин: Слухи о вступе Украины в ЕС в 2025 году - это глупости

Новости Украины: Павел Климкин рассказал, почему Украина не сможет вступить в Европейский Союз в ближайшие пять лет.

Свой ответ слухам Министр иностранных дел выложил на своей странице в соцсети вчера, 11 июня. В публикации чиновник заявил, что разговоры о вступлении в ЕС в 2025 году - это ерунда.

Также он отметил, что и десятилетнее ожидания долгожданного членства в Европейском Союзе также не оправданы реальным состоянием дел.

"Кто-то слышал, что вступим в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого давно должны были вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо будет начинать буквально завтра", - заявил Павел Климкин.

Сам он признался, что не очень приятно находиться в роли реалиста, разрушающего мифы. Но в результате дискуссии, в которой случайно пришлось поучаствовать Министру, удалось остановиться на положительном моменте.

"Удалось закончить разговор на положительной ноте: мы это точно сделаем", - подытожил чиновник. И добавил, что для реализации планов придется стать на порядок лучше предыдущих кандидатов.