Скачать
Среда, 12.06.2019
У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
В Украине создали Госслужбу по этнополитике и свободе совести
В Украине создали Госслужбу по этнополитике и свободе совести
Ястремская пропустит турнир в WTA Ноттингеме
Ястремская пропустит турнир в WTA Ноттингеме
Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"
Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"

Климкин: Слухи о вступе Украины в ЕС в 2025 году - это глупости

Климкин: Слухи о вступе Украины в ЕС в 2025 году - это глупости
12:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Павел Климкин рассказал, почему Украина не сможет вступить в Европейский Союз в ближайшие пять лет.

Свой ответ слухам Министр иностранных дел выложил на своей странице в соцсети вчера, 11 июня. В публикации чиновник заявил, что разговоры о вступлении в ЕС в 2025 году - это ерунда.

Также он отметил, что и десятилетнее ожидания долгожданного членства в Европейском Союзе также не оправданы реальным состоянием дел.

"Кто-то слышал, что вступим в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого давно должны были вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо будет начинать буквально завтра", - заявил Павел Климкин.

Послы ЕС продлили еще на 1 год санкции в отношении РФ за аннексию Крыма

Сам он признался, что не очень приятно находиться в роли реалиста, разрушающего мифы. Но в результате дискуссии, в которой случайно пришлось поучаствовать Министру, удалось остановиться на положительном моменте.

"Удалось закончить разговор на положительной ноте: мы это точно сделаем", - подытожил чиновник. И добавил, что для реализации планов придется стать на порядок лучше предыдущих кандидатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Европейский союз, Павел Климкин, Вступление в ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
05 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Экс-депутат Одесского горсовета не пойдет в Раду по списку партии &quot;Слуга народа&quot;
Кандидат от "Слуги народа" передумал идти в Раду
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Делегация СНБО ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС
Делегация СНБО посетила зону ООС
В NASA решили перейти на новый вид топлива
В NASA решили перейти на новый вид топлива
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь