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Делегация Украины в ПАСЕ привлекает Зеленского к проблеме с РФ

Делегация Украины в ПАСЕ привлекает Зеленского к проблеме с РФ
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Делегация Украины в ПАСЕ призывает Зеленского принять участие в недопущении возвращения России в состав организации.

Украинская делегация в ПАСЕ призывает Президента Владимира Зеленского, Администрацию Президента и Министерство иностранных дел присоединиться к борьбе против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко во время пресс-конференции.

"Мы бы хотели обратиться к Президенту Зеленскому как украинская делегация - здесь есть я, Мария Ионова (народный депутат-член делегации - ред.), есть соответствующее обращение от главы делегации г-на Арьева с таким предложением: нам нужно сейчас уже серьезное привлечение к этой проблеме, в том числе Администрации Президента нового, в том числе МИД! Здесь уже надо демонстрировать общую позицию и сигнализировать нашим партнерам из Франции, Германии об угрозах разрушения Совета Европы", - подчеркнула она.

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Парламентарий также призвала во время визитов во Францию и Германию, которые, по ее словам, планируются в этом месяце, поднимать перед партнерами вопросы координации усилий делегаций в ПАСЕ, освобождения украинских заложников и политзаключенных, давления на РФ.

Кроме того, Геращенко просит Президента найти в своем графике время для встречи с украинской делегацией в ПАСЕ для "сверки часов" и активного подключения к работе МИД и АП.

Арьев просит у Зеленского встречи с делегацией Рады в ПАСЕ в течение недели

Как сообщалось, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции 24 июня.

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Украина, ПАСЕ, Ирина Геращенко, РФ, МИД Украины, Владимир Зеленский.
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