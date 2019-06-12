Геращенко: Могерини должна посетить Донбасс

Новости Украины: Ирина Геращенко призвала Федерику Могерини посетить Донбасс, а не только Киев.

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко уверена, что представителю ЕС Федерике Могерине необходимо посетить Донбасс и "увидеть все собственными глазами". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня (12 июня - ред.) мы направим такое письмо госпоже Могерини с просьбой посетить не только Киев, но и Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит", - сказала Геращенко.

Также она заявила, что в случае игнорирования российской стороной обязательств по освобождению украинских военнопленных согласно решению Морского трибунала, в Украине будут принимать меры по организации встреч Могерини с семьями незаконно арестованных украинцев.

Кроме этого, Ирина Геращенко рассказала, что письмо к представителю Европейского Союза будет направлено от имени первого заместителя председателя ВРУ, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, и.о. председателя Комитета по вопросам евроинтеграции и министра по делам ветеранов.

"Все эти годы мы очень серьезно апеллировали к госпоже Могерини как к ключевому игроку в Европейской комиссии по вопросам безопасности, что она должна посетить Донбасс", - добавила Геращенко. Отмечается, что высокий представитель ЕС по безопасности Федерика Могерини должна прибыть в Киев 8 июля на саммит Украина-ЕС.