Скачать
Четверг, 13.06.2019
"Энергетическое" приложение должно быть подписано Зеленским до саммита Украина-ЕС
"Энергетическое" приложение должно быть подписано Зеленским до саммита Украина-ЕС
"Батькивщина" обнародовала имена 50 кандидатов партийного списка на выборы
"Батькивщина" обнародовала имена 50 кандидатов партийного списка на выборы
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
"Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
"Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников

"Батькивщина" обнародовала имена 50 кандидатов партийного списка на выборы

"Батькивщина" обнародовала имена 50 кандидатов партийного списка на выборы
01:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Перечень из 50 имен кандидатов в народные депутаты обнародован на сайте "Батькивщины" в 12 июня вечером.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" обнародовало первую 50-ку списка кандидатов в народные депутаты Украины от партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019г.

"ВО "Батькивщина" свой съезд провела 10 июня. По его итогам партия утвердила список кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов, но обнародовала лишь первую его пятерку. Возглавили его лидер "Батькивщины" и глава одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. В первую пятерку списка также вошли зампред парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.

Также в первой десятке - действующие нардепы от "Батькивщины" Елена Кондратюк, Иван Кириленко, Андрей Кожемякин, Григорий Немыря, Сергей Власенко, Валерий Дубиль.

Далее в списке следуют нардепы из фракции "Батькивщина" Александр Абдуллин (№11) и Иван Крулько (№12).

17-м номером баллотируется нардеп Ольга Белькова, которая в нынешний созыв Верховной Рады была избрана от партии "Блок Петра Порошенко" и входит в одноименную фракцию.

Кроме того, в списке "Батькивщины" на внеочередных выборах нынешние народные депутаты от этой политсилы Алена Шкрум (№22), Вадим Ивченко (№24), Сергей Евтушок (№25), Алексей Рябчин (№32), Александра Кужель (№37).

18-м номером баллотируется министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко.

На прохождение в парламент по спискам "Батькивщины" также претендуют народные депутаты, которые в Верховной Раде предыдущего, 7-го созыва, состояли во фракции "Батькивщина" - Анжелика Лабунская (№13), Виталий Данилов (№16) и Андрей Павловский (№48).

Под №30 в список включен советник бывшего главы Службы безопасности Украины Наливайченко (третий номер списка) Маркиян Лубкивский, а под №41 – экс-глава Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина

Под №38 от политсилы баллотируется Первый зампредсед Одесского облсовета, совладелец холдинга "Берег-групп" Олег Радковский.

39-м номером баллотируется депутат Черкасского горсовета от "Батькивщины", гендиректор научно-производственного предприятия ООО "Реал Ассетс" и директор производственно-дистрибьюторской компании ООО "Хлебный дом – Украина" (укр. "Хлібний дім – Україна") Юрий Тренкин.

Замыкает первую полусотню списка депутат Сумского областного совета (фракция "Батькивщина") Катерина Приходько.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Батькивщина, Выборы, Кандидаты, Список, Имена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 Слава Каминская прокомментировала развод, невнятно указав на недоразумения в семье
04 Когда дополнительная сессия ВНО-2019
05 Ющенко и Зеленский провели встречу: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
В Марьинке уже практически нет &quot;серой зоны&quot;: ВСУ расположились вплотную у Донецка
ВСУ расположились вплотную у Донецка
Задержанных на протестах в Москве уже более 400 человек
Более 400 протестующих задержаны в Москве (Фото)
&quot;Никогда бы не хотела себе такого мужа&quot;: Алина Гросу о своей второй половинке
"Никогда бы не хотела себе такого мужа": Алина Гросу о своей второй половинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь