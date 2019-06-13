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Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Киев

Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Киев
14:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и пригласил его посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил его посетить Киев с визитом.

"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное Вам избирателями, является свидетельством Вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана", - написал Зеленский в послании Токаеву.

Текст поздравительного письма опубликован в четверг в официальных казахстанских СМИ.

"Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности", - отметил президент Украины.

Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Украину "для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном".

Токаев торжественно вступил в должность президента Казахстана

Он пожелал новому президенту Казахстана крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания, говорится в сообщении.

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Киев, Поздравление, Приглашение, Владимир Зеленский, Касым-Жомарт Токаев.
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