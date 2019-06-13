В Администрации Президента анонсировали визит Зеленского во Францию и Германию

Новости Украины: 17-18 июня Президент Украины планирует встретиться с руководителями Франции и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня – Федеративную Республику Германия.

Об этом Администрация Президента Украины сообщила в Facebook.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - говорится в сообщении.

Как сообщал раньше, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершил первый зарубежный визит в Брюссель.