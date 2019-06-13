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Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком

Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком
16:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что вел переговоры с лидером партии "Голос", но они не пришли ни к какому решению.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в дальнейшем намерен заниматься политической деятельностью, но в нынешних внеочередных выборах в Верховную Раду участвовать не будет.

"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде… На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно", - сказал он в интервью интернет-изданию ТСН.uа, опубликованном в четверг. 

При этом министр подчеркнул, что в будущем планируют заниматься политической деятельностью.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информации о его переговорах с партией "Голос" Святослава Вакарчука о включении его в избирательные списки на выборах в Раду, Климкин признался, что вел переговоры с несколькими политическими проектами.

"Но не нашел команду единомышленников, которые были бы способны делать реальные изменения в Украине. Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду принимать участие, не был виртуальным. То есть он не был замкнут, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и имеют желание изменить Украину", - пояснил глава МИД.

Ранее Климкин подтвердил, что общался с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком. "Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем разные идеи. Никаких финальных решений относительно это нет", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, 17 мая глава МИД Климкин сообщил, что написал заявление о своей отставке. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратился к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста главы МИД.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Климкина с должности главы МИД Украины.

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Все по теме:

Переговоры, Святослав Вакарчук, Павел Климкин, Парламентские выборы в Украине 2019, Партия Голос.
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