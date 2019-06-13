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Спецпредставитель Украины встретился с премьерами Молдовы

Спецпредставитель Украины встретился с премьерами Молдовы
17:14 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: МИД Украины считает премьер-министрами и Санду, и Филипа.

Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами и бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа, и руководительницу нового правительства Майю Санду.

Об этом говорится в комментарии МИД по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжанивского в Кишинев, имеющихся в распоряжении "Европейской правды".

В министерстве сообщили, что визит Крыжанивского в Кишинев состоялся 12 июня.

"В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля этого года парламента Зинаидой Гречаной и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, по данным МИД, Крыжанивский встретился с главой МИД Николаем Попеску, а также вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой. Шова является вице-премьером от социалистов, он - известный сторонник России в вопросах урегулирования приднестровского конфликта.

"Во второй половине дня проведение встречи с премьер-министром Павлом Филипом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски", - сообщили в МИД.

При этом в сообщении МИД не сказано, кого из премьеров Украины признает действующим главой правительства.

Крыжанивский, по информации министерства, на встречах подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции.

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"Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и способствовать дальнейшему демократическому развитию государства", - говорится в сообщении.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает. Новое правительство во главе с Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.

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Молдова, МИД, Майя Санду, Павел Филип, Виктор Крыжанивский.
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