Гриценко сообщил, что полицейские избили активиста его партии

Новости Украины: ГБР открыло дело против полицейских избивших активиста партии Анатолия Гриценко, Александра Комарницкого.

Лидер партии Громадянська позиция Анатолий Гриценко заявил, что в Виннице полицейские жестоко избили активиста его партии Александра Комарницкого.

Об этом политик написал в Facebook.

Комарницкий получил многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания.

"На грани жизни и смерти. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа. Находится в реанимации без признаков сознания. За что побили? Хотели прямо с улицы привлечь его понятым якобы в каком-то деле об изъятии у кого оружия, а Александр отказался, потому что не имел к тому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи. Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить… Не верю! ", — написал Гриценко.

По его словам, ГРБ возбудило дело против полицейских.

"Следователи ГБР возбудили против полицейских дело, увидим, будут расследовать честно, или прикроют садистов в погонах. Один из них, как оказалось, титулованный самбист", — сказал Гриценко.

В свою очередь, в Государственном бюро расследований сообщили, что следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, происшествие случилось 11 июня 2019 года около 23 часов в г. Винница. Работник Киевского отделения полиции Винницкого ОП, находясь на службе, предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. Однако гражданин спровоцировал конфликт с работником полиции и пытался вступить с правоохранителем в драку", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что в результате конфликта полицейский оттолкнул гражданина, и он упал на асфальтовое покрытие и получил телесные повреждения. После этого гражданин был доставлен и госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными черепно-мозговыми травмами.

"Продолжаются неотложные следственные действия. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет", - отметили в ГБР.