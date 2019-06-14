Замглавы АП: Сериал "Слуга народа" не делался как политтехнология

Новости Украины: Юрий Костюк: Передвижения Президента на велосипеде несовременно.

Фильм "Слуга народа" не создавался как политтехнология, а передвижение на велосипеде является несвоевременным.

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, передает Громадське.

"С точки зрения политтехнологий... мы никогда не закладывали туда (в сериал "Слуга народа" — ред.) политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет Президентом и сериал делался не для этого. Это стопроцентно я могу вас заверить", — сказал Костюк.

В то же время он признал влияние фильма на результаты президентских выборов в Украине.

По словам чиновника, украинцам не стоит надеяться, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время начнет ездить на велосипеде, как его герой в сериале.

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и Президент и другие политики должны быть проще, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день. В кино это просто послание, что должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", — считает Костюк.

"Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в фильме. Неправильно думать, что народ глупый. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", — отметил он.