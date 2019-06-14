Скачать
Пятница, 14.06.2019
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Объявлен тендер на строительство объездной дороги города Ривне
Объявлен тендер на строительство объездной дороги города Ривне
Болельщики Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне
Болельщики Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне
Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов
Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов

Замглавы АП: Сериал "Слуга народа" не делался как политтехнология

Замглавы АП: Сериал "Слуга народа" не делался как политтехнология
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Юрий Костюк: Передвижения Президента на велосипеде несовременно.

Фильм "Слуга народа" не создавался как политтехнология, а передвижение на велосипеде является несвоевременным.

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, передает Громадське.

"С точки зрения политтехнологий... мы никогда не закладывали туда (в сериал "Слуга народа" — ред.) политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет Президентом и сериал делался не для этого. Это стопроцентно я могу вас заверить", — сказал Костюк.

В то же время он признал влияние фильма на результаты президентских выборов в Украине.

По словам чиновника, украинцам не стоит надеяться, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время начнет ездить на велосипеде, как его герой в сериале.

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и Президент и другие политики должны быть проще, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день. В кино это просто послание, что должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", — считает Костюк.

"Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в фильме. Неправильно думать, что народ глупый. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", — отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Юрий Костюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
02 Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
03 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
04 Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
05 ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост
Интервальный бег: польза для похудения
Интервальный бег: польза для похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь