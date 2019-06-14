Украина и США займутся поиском ветеранов, связанных с Вьетнамом

Новости Украины: Украина и США в заключенном меморандуме договорились о поиске ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме.

Министерство по делам ветеранов Украины и управление Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести подписали меморандум, направленный на осуществление мер по поиску украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме.

Как сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины со ссылкой на главу ведомства Ирину Фриз, согласно документу, его подписанты намерены, в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов, привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959-1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975-1986).

"Также предусматривается предоставление доступа к этим ветеранам с целью интервьюирования относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести", - отметила Фриз.