Зеленский посетит Донецкую область

Новости Украины: Зеленский завтра совершит визит в Мариуполь.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетит с рабочей поездкой Донецкую область, в частности город Мариуполь.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"В субботу, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программой предусмотрено посещение главой государства города Мариуполь.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятую годовщину трагедии с Ил-76 на Донбассе обещает, что одним из приоритетов в его работе будет налаживание эффективного функционирования военной юстиции.