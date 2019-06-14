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Балан назначен командующим Нацгвардии

Балан назначен командующим Нацгвардии
16:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины, освободив его от исполнения обязанностей командующего Нацгвардии и уволив его с должности заместителя командующего НГУ.

Это определено указами №№404, 405 и 407 от 13 июня, обнародованными на сайте главы государства в пятницу, 14 июня.

"Освободить Балана Николая Ивановича от исполнения обязанностей командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №404.

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в указе №405.

"Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины", - определяет указ №407.

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Кроме того, Зеленский своими указами уволил замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым замом Владимира Кондратюка и замами – Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Как сообщалось, 7 мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил командующего НГУ Юрия Аллерова и назначил и.о. командующего Балана.

Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

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Указ, Владимир Зеленский, Нацгвардия, Николай Балан.
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