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Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах

Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Партия "Голос" Святослава Вакарчука официально подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука официально подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатов на внеочередных выборах Верховной Рады Украины.

На странице партии в соцсети "Facebook" сообщается: "Мы, наконец, встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах".

Как сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет.

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка – 24 года, самому старшему – 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списка", - рассказал он.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, срок на выдвижение политическими партиями кандидатов на членство в парламенте завершился 10 июня.

С 24 мая по 20 июня включительно кандидаты в народные депутаты подают документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации, которая в течение 5 дней должна принять решение о регистрации кандидата либо об отказе. 

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При этом партии и кандидаты до 8 июля смогут отказаться баллотироваться и просить ЦИК о снятии с регистрации.

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Выборы, ЦИК, Голос, Святослав Вакарчук.
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