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Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы

Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
21:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы".

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти, заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - сказано в заявлении Рябошапки, размещенном на сайте президента Украины в пятницу.

По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

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"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.

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АПУ, Судебная реформа, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка.
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