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Партия Гройсмана не выдвигает на выборы экс-главу Херсонской ОГА Гордеева

Партия Гройсмана не выдвигает на выборы экс-главу Херсонской ОГА Гордеева
12:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Партия "Украинская стратегия Гройсмана" опровергла, что якобы выдвигает по мажоритарному округу в Херсонской области Андрея Гордеева, который может быть связан с убийством Екатерины Гандзюк.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" не выдвигает кандидатом в ВР по мажоритарному округу в Херсонской области экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева, который может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

"Кто-то запустил слух, что партия "Украинская стратегия Гройсмана" якобы выдвигает по мажоритарке на одном из херсонских округов Андрея Гордеева, с именем которого связывают заказ убийства Екатерины Гандзюк. Это абсурд уже потому, что неделю назад было сказано, что Украинская стратегия Гройсмана не будет выдвигать мажоритарщиков. Но еще более абсурдно предположить, что Владимир Гройсман мог бы поддержать выдвижение человека, который может быть причастен к этому жестокому убийству", - написал Рябчук.

Он в очередной раз подчеркнул позиции Гройсмана найти и наказать всех исполнителей и заказчиков убийства Гандзюк.

Как сообщалось, сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 30% тела женщины. Она перенесла несколько операций. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

Отец Екатерины Гандзюк и активисты заявляли, что подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Алексей Левин якобы сотрудничал с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером, а также председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк, но написал заявление об отставке с должности председателя ОГА, с которой он был уволен 12 апреля 2019 года.

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Все по теме:

Херсонская область, Фэйк, Андрей Гордеев, Екатерина Гандзюк, Украинская стратегия Гройсмана, Мажоритарный округ.
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