Климкин о ситуации в Молдове: Очень рад, что Майя Санду возглавила правительство

Новости Украины: Климкин рад, что новое правительство Молдовы возглавила именно Майя Санду.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что рад назначению главой правительства Молдовы Майи Санду.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя встречу в Одессе с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешканом.

"Для нас обоих важно, чтобы Молдова была европейской и демократической. Именно на том, что мы можем сделать вместе в будущем, мы и сфокусировали наше внимание. Тем более, что по текущей ситуации все более-менее понятно. Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство", - отметил Климкин.

В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить общий подход к Молдове и Украине через свою модель фрагментации и федерализации.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы заявили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока "ACUM". Спикером парламента был избран председатель Партии социалистов Зинаиду Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция вынесла вердикт о неконституционности избрания Гречаный и Санду.

Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента, назвав решение Конституционного суда "посягательством на национальную безопасность страны".

14 июня правительство Молдовы под руководством Филипа ушло в отставку, а 15 июня свое первое заседание провело новое правительство во главе с Майей Санду.

В тот же день Конституционный суд Молдовы отменил принятые ранее решения о роспуске парламента и временном отстранении президента Додона от должности.