Климкин о ситуации в Молдове: Очень рад, что Майя Санду возглавила правительство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что рад назначению главой правительства Молдовы Майи Санду.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя встречу в Одессе с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешканом.
"Для нас обоих важно, чтобы Молдова была европейской и демократической. Именно на том, что мы можем сделать вместе в будущем, мы и сфокусировали наше внимание. Тем более, что по текущей ситуации все более-менее понятно. Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство", - отметил Климкин.
В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить общий подход к Молдове и Украине через свою модель фрагментации и федерализации.
Как сообщалось ранее, в минувшую субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы заявили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока "ACUM". Спикером парламента был избран председатель Партии социалистов Зинаиду Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.
Однако Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция вынесла вердикт о неконституционности избрания Гречаный и Санду.
Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента, назвав решение Конституционного суда "посягательством на национальную безопасность страны".
14 июня правительство Молдовы под руководством Филипа ушло в отставку, а 15 июня свое первое заседание провело новое правительство во главе с Майей Санду.
В тот же день Конституционный суд Молдовы отменил принятые ранее решения о роспуске парламента и временном отстранении президента Додона от должности.