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Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему

Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
20:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Гройсман уверен, что при Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.

"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман в воскресенье в эфире телеканала ICTV.

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе у мене не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.

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Он подчеркнул, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.

"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер-министр.

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Правоохранительная система, Детенизация экономики, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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