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Гройсман инициирует создание Фонда будущего

Гройсман инициирует создание Фонда будущего
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман инициирует создание фонда средств, по примеру ведущих государств мира.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего - фонда средств, которые станут основой финансирования социальных программ, источником этих средств станут доходы от приватизации, детенизации экономики, демонополизации и деолигархизации экономики.

"Хочу создать Государственный фонд будущего, куда мы направим ресурсы от рудников, приватизации, детенизации. Сюда должны привлеченные быть средства от монополий, олигархов", - сказал глава правительства в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Гройсман отметил, что деньги пойдут на обучение детей, решения других проблем.

"Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украину", - добавил премьер-министр.

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Премьер-министр, Владимир Гройсман, Фонд будущего.
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