Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что при возможной первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь обсудит вопрос оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече со своим коллегой президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных Донбасса и Крыма.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского государства выразил надежду, что Крым в скорейшем времени вернется в состав Украины.

"Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 18 июня ожидается встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит сохранить санкционное давление на Российскую Федерацию для помощи в завершении войны на Донбассе и возвращении оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма под украинскую юрисдикцию. Зеленский считает, что председательствование Франции в "большой семерке" в этом году будет способствовать сохранению санкций против РФ. Также Зеленский добавил, что оснований для восстановления в правах делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы нет.