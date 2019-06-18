АП и КСУ до сих пор не получили информацию о существовании коалиции в Раде

Новости Украины: От Рады в АП и КС до сих пор не поступили документы о существовании коалиции.

Официальная информация о существовании коалиции в парламенте до сих пор не поступила ни в Администрацию Президента Украины, ни в Конституционный суд Украины, сообщил представитель главы государства в КС Федор Вениславский.

Как сообщается на сайте президента, Вениславский констатировал, что на официальный запрос от 5 июня на имя председателя Верховной Рады относительно персонального состава фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата парламента и невозможности в ближайшее время дать ответ.

"Что касается заявлений председателя Рады Андрея Парубия о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, свидетельствующих о существовании коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - БПП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела", - отметил представитель президента в КС.

При этом он указал, что информацию о персональном составе фракций БПП и "Народный фронт" с 29 марта 2016 года (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) по 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, Парубий не предоставил. Кроме того, он не предоставил сведения о персональном составе этих двух фракций по состоянию на 2019 год.

Президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

11 июня КС перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа о роспуске Верховной Рады.