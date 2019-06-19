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Гройсман инициирует обсуждение проекта изменений в Конституцию в части местного самоуправления

Гройсман инициирует обсуждение проекта изменений в Конституцию в части местного самоуправления
00:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать обсуждение проекта изменения в Конституцию в части децентрализации.

"Мы с завтрашнего дня начинаем обсуждать изменения в Конституцию в части местного самоуправления. Мы говорим о том, чтобы не дать вернуть старую систему – через райадминистрации, централизацию бюджета. Надо снять все угрозы и заручиться изменениями в Конституцию", - цитирует слова Гройсмана пресс-служба правительства во вторник.

Премьер отметил, что принципы предлагаемого законопроекта – вездесущность власти, закрепленная финансовая состоятельность громад, формирование исполнительных комитетов на избирательной основе, что, по его мнению, позволит эффективно управлять районами.

"Вторая позиция. Малые города. Мы видим, что крупные мегаполисы имеют ресурс. Мы видим реальный ресурс в больших объединенных громад. А есть те громады, которые еще не объединились. Этот процесс надо завершить до очередных местных выборов. Подчеркиваю: очередных", - сказал Гройсман.

По его словам, до 1 января 2021 года нужно, чтобы районные центры и города районного значения получили статус объединенных территориальных громад.

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Конституция, Проект, Самоуправление, Владимир Гройсман.
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