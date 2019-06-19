Семь партий подали документы в ЦИК для регистрации избирательных списков

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала только 164 кандидата в народные депутаты по списку партии "Гражданская позиция".

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили документы от семи партий для регистрации списков кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте ЦИК, Комиссия получила документы по регистрации избирательных списков от следующих политсил: "Гражданская позиция", Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Свобода", ВО "Факел", "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Сила и честь"

В то же время ЦИК зарегистрировала только 164 кандидата в народные депутаты по списку партии "Гражданская позиция". По другим политсилам зарегистрированных кандидатов а в народные депутаты по списку партии "Гражданская позиция". пока нет.