Разумков: В список "Слуги народа" вошли эффективные люди и избирательная команда

Новости Украины: В список попали люди, которые не участвовали в президентской кампании, но широко известны экспертному сообществу.

В список кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа" отбирали людей, которые принимали участие в организации президентской кампании Владимира Зеленского, а также "эффективных" людей.

Об этом во время часовой сессии ответов на вопросы от украинцев в пресс-центре газеты "КП в Украине"заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Списки формировали по абсолютно понятной системе… Об этом говорил Президент, и я говорил. Мы туда привлекли тех, кто были нашими командами во время избирательных кампаний; тех, кто были нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского; тех, кто были экспертами", - сказал он.

Также, по словам Разумкова, в список попали люди, которых в партии считают "эффективными": "Они не участвовали в президентской кампании, но широко известны экспертному сообществу".