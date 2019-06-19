Волкер собирается в Украину в ближайшее время

Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев - этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне. Об этом Волкер заявил во время слушаний в Сенате США.
"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского – ред.) в Белый дом", - сообщил Волкер.
В этой связи он подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым Президентом Украины.
"Госсекретарь Помпео звонил кандидату Зеленскому, а также на то время Президенту Порошенко перед выборами. Президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов", - отметил дипломат.
Он также напомнил, что Дональд Трамп направил Президенту Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.
"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - подытожил Волкер.