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Следственная группа по делу МН17 сегодня назовет 4 имени виновных в трагедии

Следственная группа по делу МН17 сегодня назовет 4 имени виновных в трагедии
10:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В среду, 19 июня, в нидерландском городе Ньювегейн назовут имена четырех причастных к уничтожению Боинга, летевшего рейсом МН17 над Донбассом в 2014 году.

Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) назовет причастных к уничтожению Боинга. Имена обнародуют на пресс-встрече в 13:00 по местному времени.

Встреча состоится в нидерландском городе Ньювегейн. Пресс-встреча будет проходить на нидерландском и английском языках. Нидерланды будут представлять генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, председатель криминального отделения национальной полиции Нидерландов Вильберт Поллисен.

Украину будет представлять первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук. Общению с прессой будет предшествовать закрытая встреча с родными погибших, которых проинформируют первыми.

Неофициально голландские СМИ уже обнародовали причастных к уничтожению боинга. И хотя назвать должны четыре имени, в СМИ фигурирует пять имен. Речь идет о четырех россиянах, причастных к перевозке "Бука" и его запуску, и украинце, который был обвинен в государственной измене и также мог содействовать перевозке установки к месту запуска. В сюжете канала NPO 2 фигурируют имена российских военных Сергея Мучкаева, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Ивана Безъязыкова.

Подозрения причастным к катастрофе выдвинут после обнародования первых 4 имен. В состав международной Совместной следственной группы входят полицейские и судебные органы Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Как сообщалось, к рассмотрению дела МН17 уже всё готово. Сейчас завершаются все уголовные процедуры, необходимые для передачи дела в суд. Судебный комплекс "Схипхол", который находится в около 50 км от Гааги и в нескольких километрах от аэропорта "Схипхол", может вместить около тысячи человек - участников процесса, родственников погибших, представителей СМИ.

Как известно, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Крушение, Рейс МН17, Следственная группа, Имена подозреваемых.
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