Нардеп погиб в Киеве во время чистки наградного пистолета

Новости Украины: Информацию о смерти народного депутата Дмитрия Тымчука подтвердил его коллега по фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

В Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, сообщил его коллега по фракции, нардеп Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал Геращенко в своем аккаунте в Твиттер в среду днем.

Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа. Вечная память искреннему и светлому человеку. Нам всем тебя будет очень не хватать ... — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 19 июня 2019 г.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции. "Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - добавил Геращенко.

Известно, что он родился 27 июня 1972 года в российском городе Чита. Детство провел в ГДР, где его отец в 1978—1983 годах проходил службу в составе группы советских войск. Юность провёл в Бердичеве в Житомирской области. Окончил Бердичевский политехнический колледж.Тымчук стал известен благодаря детальному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта на востоке Украины. На внеочередных парламентских выборах на Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины 8-го созыва от украинской партии Народный фронт, будучи № 13 в партийном списке.