Группа Bellingcat назвала имена тех, кто может быть причастным к трагедии МН17

Новости Украины: Среди обнародованных имен инициативной группой Bellingcat фигурируют Олег Пулатов, Валерий Стельмах, лидеры сепаратистов Игорь Безлер и Николай Козицын.

Инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за крушение "Боинга 777" Малазийский авиалиний (рейса MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

Доклад группы обнародован в среду на сайте Bellingcat в преддверии пресс-конференции Совместной следственной группы, на которой, как ожидается, и будут официально озвучены имена подозреваемых в совершении преступления. Вместе с тем, Bellingcat не указала, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету или нажать спусковую кнопку установки "Бук".

В соответствии с докладом Bellingcat, одно из имен – Валерий Стельмах, который до выпуска ракеты из системы "Бук" информировал свое командование по телефону о том, что самолет приближается.

Другое имя – Олег Пулатов, заместитель генерал-майора Сергея Дубинского. В соответствии с данными Bellingcat, Дубинский и Пулатов в 2014 году играли важную роль в транспортировке установки в Украину и обратно. Названо и имя Леонида Карченко, который также играл важную роль в транспортировке.

Свои выводы группа основывает на перехваченных телефонных разговорах.

Так, первая партия телефонных разговоров фигурантов, которые могут быть связаны со сбитием МН17, была обнародована СБУ на сайте YouTube. "Опубликованные переговоры — лишь небольшая выборка из общего массива прослушек, записанных в период до и после инцидента. Известно, что Совместная следственная группа (ССГ) получила от украинских властей данные об около 150 000 перехваченных телефонных переговоров", - говорится в докладе.

При этом Bellingcat утверждает, что и в открытых источниках найдено множество свидетельств, которые подтверждают подлинность перехваченных разговоров.

В частности, речь идет о телефонных разговорах между сепаратистами и Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый"), бывшим офицером ГРУ и бывшим главой военной разведки "Донецкой народной республики" ("ДНР"), который руководил транспортировкой сбившей авиалайнер самоходной огневой установки комплекса "Бук-М1". Маршрут "Бука-М1", который описан в этих телефонных переговорах, полностью повторяет маршрут, на котором установка была сфотографирована и снята на видео на востоке Украины 17 июля 2014 года.

"Кроме того, лидеры сепаратистов Игорь Безлер и Николай Козицын признали, что на прослушках действительно звучат их голоса", - отмечается в докладе.

Ранее Bellingcat утверждал, что путем сравнения голосов экспертами двух различных исследовательских институтов было подтверждено, что на прослушках фигурируют российские офицеры Николай Ткачев ("Дельфин") и Олег Иванников ("Орион")

В докладе утверждается, что бывший подполковник Вооруженных сил РФ Олег Пулатов, которого ранее опознали как человека под позывным "Гюрза", также упоминается в одной из прослушек и который, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска ракеты к югу от н.п.Снежное.

Другой фигурант - Леонид Харченко, установлен Bellingcat как лицо, которое также причастно к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. "Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию", - отмечается в докладе.

Еще одним фигурантом назвал Эдуард Гилазов, позывной "Рязань", который "был идентифицирован как командир сепаратистов, который после сбития привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежное. Возможно, он также принимал участие в охране "Бука" рядом с местом пуска к югу от Снежного".

Следующий указан Олег Шарпов (позывной "Змей"), который установлен как сепаратист по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом "Кротом" Харченко от 13:09 17 июля 2014 г. "В этом разговоре Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17. Поскольку этот разговор имел место более чем за два часа до сбития, крайне вероятно, что Шарпов присутствовал на месте пуска", - полагают в Bellingcat.

Еще одним фигурантом назвал Игорь Безлер (позывной "Бес"), который "присутствует на перехвате телефонного разговора с его подчиненным Стельмахом, который информирует его, что к Безлеру летит "птичка".

"Безлер дает своему подчиненному указание передать это сообщение "наверх", тем самым, возможно, поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета. Голос Безлера также слышен на прослушке, где он докладывает о сбитии самолета человеку, которого СБУ идентифицировала как агента ГРУ Василия Геранина. Безлер заявлял, что эта запись на самом деле сделана 16 июля 2014 г (накануне сбития MH17), однако в полной версии доклада мы поясняем, что куда более вероятно, что разговор был записан 17 июля и касался сбития MH17", - детализируется в докладе.

Другим фигурантом назван Сергей Поваляев с позывным "Боцман". "Дубинский сообщает "Боцману", что утром он получил "Бук-М" и что они только что сбили "Сушку" (вероятно, он имеет в виду украинский штурмовик Су-25). Кроме того, что "Боцман" являлся заместителем Безлера, прямая связь "Боцмана" со сбитием MH17 не прослеживается", - идется в расследовании.

Также в докладе указано имя Валерия Стельмаха с позывным "Наемник" и "Батя", который сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития. "Безлер также дал ему указание сообщить об этом "наверх", что может говорить о том, что Стельмах передал это сообщение "ГРУ ДНР" или другой вышестоящей организации/лицу, которые контактировали с экипажем "Бука", - отмечается в расследовании.

Кроме того, в докладе фигурируют имена Игоря Украинца с позывным "Минер", который был идентифицирован как командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17 и Александра Ходаковского с позывным "Скиф", Александра Семенова с позывным "(Сан) Саныч".

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что подозрения первым четверым подозреваемым в крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ).