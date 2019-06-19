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ГПУ и СБУ взялись за причастных к трагедии МН17 лиц

ГПУ и СБУ взялись за причастных к трагедии МН17 лиц
15:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинские правоохранительные органы объявили подозрение причастным к крушению МН17 по версии международных следователей.

Украина намерена арестовать обвиняемого в причастности к трагедии рейса МН17 украинца Леонида Харченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор Украины сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду в Утрехте (Нидерланды), на которой были объявлены имена четырех подозреваемых в причастности к уничтожению рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека", - заявил Луценко.

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве террористическому акту, который привел к крушению "Боинга 777" "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщается в среду днем на сайте СБУ, следователи Главного следственного управления составили сообщение о подозрении трем гражданам РФ - Игорю Гиркину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастников - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины - Сергею Дубинскому в совершении преступления, предусмотренного (виды соучастников - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины; - Олегу Пулатову в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (виды соучастников - пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

Кроме того, составлено сообщение гражданину Украины Леониду Харченко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (виды соучастников - пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

В украинской спецслужбе отметили, что в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH17) авиакомпании "Малайзийские авиалинии", которое привело к гибели 298 чел., продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за крушение "Боинга 777" Малазийский авиалиний (рейса MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

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Юрий Луценко, СБУ, ГПУ, Генпрокуратура, МН17.
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