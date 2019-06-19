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Чубаров обратился к Зеленскому с призывом собрать срочное заседание Совбеза ООН

Чубаров обратился к Зеленскому с призывом собрать срочное заседание Совбеза ООН
16:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Рефат Чубаров назвал причиной срочного созыва заседания Совбеза ООН то, что РФ грубо и откровенно не выполняет решения.

Народный депутат и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Президента Владимира Зеленского инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом политик заявил в прямом эфире на Facebook.

"Я хочу призвать украинскую власть, и в первую очередь министра иностранных дел и новоизбранного Президента - надо немедленно инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН по вопросу откровенного и грубого не выполнения Россией всех предыдущих решений: и Генеральной ассамблеи, и Международного суда ООН, который еще два года тому назад принял решение об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, и о не выполнении решения Морского трибунала, о не выполнении решения в отношении Эдема Бекирова, которым Европейский суд по правам человека присудил немедленно перевести в гражданскую больницу", - заявил Чубаров.

По его убеждению, на срочном заседании Совета Безопасности необходимо обсудить вопрос предоставления гарантий безопасности крымскотатарскому народу и всем гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной территории, в Крыму.

По словам Чубарова, на аннексированном полуострове ведется охота на крымских татар с целью "вытеснить" их оттуда.

"Мы должны признать, что в Крыму уже давно началась массовая тотальная охота на крымских татар. Цель российских оккупантов - выжить крымских татар из Крыма", - сказал глава Меджлиса.

Ранее сообщалось, что представители РФ на заседании Международного суда ООН пытались оправдать вторжение в Крым и отвлечь внимание судей от обвинений со стороны Украины. Он напомнил, что решение Международного суда ООН, который два года тому назад постановил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке, выполнено не было.

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Совбез ООН, Рефат Чубаров, Призыв, Владимир Зеленский, Срочное заседание.
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