"Слуга народа" зарегистрировала кандидатов в ЦИК: кто эти люди

Новости Украины: Новосозданная партия Зеленского "Слуга народа" подает в ЦИК списки с 201 кандидатами на выборы в Раду.

Партия "Слуга народа" в среду 19 июня принесла в Центральную избирательную комиссию для регистрации свой список 201 кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах 21 июля.

"Сегодня партия "Слуга народа" подает 201 кандидата в общегосударственном избирательном округе. По одномандатным округам кандидаты будут поданы завтра (20 июля – ред.)", - пояснил журналистами 49-й номер списка партии, юрист Александр Качура.

По его словам, по мажоритарным кандидатам сейчас идут дополнительные проверки, проверки программ этих кандидатов, что требует некоторого времени.

"У нас есть несколько этапов проверки. На сегодняшний день это проверка, в первую очередь, на добропорядочность", - подчеркнул Качура.

В первую пятерку списка вошли глава партии, управляющий партнер и директор Ukrainian Politconsulting Group Дмитрий Разумков, представитель президента Украины Зеленского в парламенте, доктор юридических наук, член-корреспондент НАНУ Руслан Стефанчук, эксперт команды Зеленского по правовым вопросам и судебной реформе, доктор юридических наук Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике, глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.

Во второй пятерке внештатный советник президента Зеленского по вопросам диджитализации и инноваций, основатель компании "SMMSTUDIO" Михаил Федоров, руководитель избирательного штаба "Слуги народа", бизнес-тренер, основатель Союза инициативной молодежи Александр Корниенко, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству из Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская, гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко, борец греко-римского стиля, чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк.

Во вторую десятку списка вошли директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак, начальник Главного сервисного центра МВД Украины, экс-советник главы МВД Владислав Криклий, эксперт в области девелопмента и строительства, член правления "Офиса эффективного регулирования" Елена Шуляк, правозащитник и общественный деятель, экс-глава Лиманской районной администрации Одесской области Дмитрий Наталуха, политолог и эксперт по вопросам культуры, основатель инициативы "Yellow Blue Strategy" Елизавета Ясько, эксперт в области топливно-энергетического комплекса из "Офиса эффективного регулирования" Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики, представитель президента в Кабмине Андрей Герус, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Денис Монастырский и эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права, доктор юридических наук Даниил Гетманцев.

В третьем десятке списка "Слуги народа": глава правления "Офиса эффективного регулирования", специалист по регулированию предпринимательской деятельности и консультант Группы Всемирного банка с 2010 года Денис Малюська, бизнесмен, замдиректор ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов, режиссер и художник, автор проекта CityArt, инициатор создания серии муралов по Киеву Гео Лерос, представитель кандидата в президенты Зеленского в ЦИК, эксперт по избирательному законодательству и европейским стандартам в сфере прав человека Сергей Кальченко, гендиректор компании "Квартал-концерт", представитель "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко, специалист во внедрению новых технологий, эксперт HiTech Office Ukraine и член Совета движения Industry 4.0 Ukraine Егор Чернев, участник Революции Достоинства, основатель международного центра "Майдан" и медиа ресурса EuromaidanPR Святослав Юраш, кинопродюсер, подполковник запаса пограничной службы, представитель "Зе Команды" в Харьковской области Павел Сушко, бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александр Кубраков.

С 31-го по 40-е место в списке: исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, предприниматель из Донецка, экс-финансовый директор венгерской компании Tantal-Plus Kft Юлия Диденко, представитель "Зе Команды" в Ровенской области, глава ОО "Час-дий" Дмитрий Соломчук, представитель "Зе Команды" в Сумах, "Студенческий президент Украины" Михаил Ананченко, активистка Майдана, глава организации "Женская сотня", экс-советник трех министров обороны Анна Коваленко, прокурор прокуратуры Днепропетровской области Владлен Неклюдов, представитель "Зе Команды" в Закарпатской области, предприниматель в сфере ивентов и производства контента Игорь Кривошеев, директор юридической компании "Гелон", эксперт команды Зеленского по системе правосудия Сергей Ионушас, руководитель ООО "Смилянский литейный завод" Александр Завитневич, руководитель "Киевпроекта", ООО "Укринвестбуд Девелопмент", ряда компаний и инвестфондов Вадим Струневич.

С 41-го по 50-е место в списке "Слуги народа":, представитель "Зе Команды" в Донецкой области, владелец брендингового агентства "Voronovagency" Владимир Воронов, наибольший импортер рыбы и морепродуктов в Украине, собственник "Атлантик-Юмма" (сеть ресторанов Fish house) Юрий Аристов, предприниматель из Кривого Рога, совладелец строительной компании "Биант" Юрий Кисель, главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук, гендиректор информагентства УНИАН Артем Ковалёв, представитель "Зе Команды" в Волынской области, глава правления ОО "Волынский Актив Молодежи" Валерий Стернийчук, доцент "Киево-Могилянской академии", эксперт по вопросам подготовки законов в Консультативной миссии ЕС в Украине Галина Михайлюк, адвокат из Броваров, ранее член партии "Гражданская позиция!" Роман Бабий, адвокат, руководитель адвокатского бюро "Качура Лоерс" Александр Качура, руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

С 50-е по 60-е место в списке: предприниматель, экс-гендиректор ООО "Будмашсервис" Артем Культенко, частный предприниматель, собственник фирмы "Каретный двор" (ремонт авто) Олег Марусяк, депутат Харьковского облсовета, собственник ЧП "Элеваторгазбуд" (Полтавская обл.), ЧП "Фишбор" и ООО "Оскол Аква", "Частной агрофирмы "Злагода" (Харьковская обл.) и еще ряда компаний Николай Кириченко, гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова, представитель "Зе Команды" в Черниговской области, юрист, финдиректор "Прометей-газ 1" Павел Халимон, шеф-редактор бизнес/медиа бюро ekonomika+, главред издания "Топ-100. Рейтинги крупнейших" Ольга Мошенец, легкоатлетка, чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2012 Ольга Саладуха, представитель "Зе Команды" в Киевской области, доцент Национального университета пищевых технологий Ольга Коваль, экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов ЦИК Украины, Алина Загоруйко, юрист, глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд" Олег Бондаренко.

С 61-го по 70-е место в списке партии представитель "Зе Команды" в Запорожской области, главный операционный директор в трафик-агентстве SMMStudio Михаил Крячко, помощник народного депутата Сергея Лещенко, эксперт по социологии и международным отношениям Марина Бардина, ведущий специалист департамента обучения и развития персонала ООО "Эпицентр" и ООО "Новая линия" Людмила Марченко, директор архитектурного бюро "33BY Architecture" Иван Юнаков, основатель рекламного агентства и экс-радиоведущая Дарья Володина, специалист по международному и финансовому праву, участник международных арбитражей и процессов по защите политзаключенных и граждан Украины в ЕСПЧ Ольга Савченко, менеджер отельного хозяйства, экс-сотрудник компании "Киевстар" Оксана Гринчук, эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций, экс-директор ООО "Буковинский сад" Владимир Козак, экс-сотрудник СБУ, эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, предприниматель, специализирующийся на деятельности агентств трудоустройства и на оптовой торговле Александр Сова.

С 71-го по 80-е место в списке "Слуги народа" занимают экс-начальник ГП "Государственный центр информационной безопасности" Роман Боярчук, экс-депутат Хмельницкого горсовета, адвокат Владимир Ватрас, предприниматель, экс-депутат Ивано-Франковского облсовета (в феврале 2014 года вышел из местной фракции Партии регионов) Роман Мулик, замглавы Всеукраинской аграрной рады, совладелец нескольких аграрных предприятий Олег Тарасов, медийщик и политолог, работавший в Закарпатской облгостелерадиокомпании "Тиса-1", доверенное лицо Зеленского на выборах Анатолий Костюх, представитель Зеленского в округе №13 Винницкой области на выборах президента, историк и основатель проекта "Лингвист" Евгений Брагар, эксперт Офиса эффективного регулирования, экс-член правления партии "ДемАльянс" Виталий Безгин, замдиректора "Компания Ферония", работавшая ранее в "Имексбанке" и банке "Пивденный" Ольга Кавун, совладелец ООО "Первая Мясная Хата" (Ривненская обл., ТМ "Гощанські ковбаси") Александр Салийчук, доцент кафедры маркетинга и коммерческой деятельности Донецкого госуниверситета экономики и торговли Элла Репина.

С 81-го по 90-е место в списке член набсовета фонда "Национальный центр Сикорского", председатель правления "Центра защиты прав общины Голосеево" Арсений Пушкаренко, глава правления Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий, ведущий специалист отдела международных отношений в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, экс-замдиректора "Агропродэкспорт" Андрей Клочко, руководитель ОО "Молодежная инициатива городов", и.о декана биологического факультета ДонНУ им. В.Стуса Юлия Овчинникова, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета, эксперт команды Зеленского по внедрению электронного правительства Александр Мережко, основатель ряда крупных аграрных предприятий, координатор Гарвардского клуба в Украине Алексей Устенко, сценарист студии "Квартал 95" из Запорожья Александр Кабанов, представитель президента в Конституционном суде Украины, преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета Федор Вениславский, исполнительный директор организации "100% жизни. Киевский регион", общественный деятель Лада Булах, львовский адвокат, директор ЧП "Лекс-К" Евгений Петруняк.

С 90-го по 100-е место в списке "Слуги народа" медиа-эксперт, руководитель "Центра Контент-анализ" Александр Мариковский, глава правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко, операционный директор ГП "Прозорро.Продажи" Андрей Мотовиловец, судебный эксперт в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины Анна Колесник, активист и блогер из Крыма, которая была ранее активным соратником лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили Лиза Богуцкая, предприниматель, глава правления логистической компании ПАТ АТП 13058 Артем Нагаевский, эксперт по коммуникациям, политического и медиа-консалтинга Никита Потураев, экс-депутат Харьковского районного совета, директор ООО "Интерплекс" Павел Якименко, замглавы Всеукраинского аграрного совета, эксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Соколов, замруководителя управления по маркетингу и продаже вертолетной техники АО "Мотор Сич" Артем Кунаев.

В первую десятку второй сотни списка партии входят финдиректор ООО "Магрок", доцент Днепропетровского государственного университета внутренних дел Дмитрий Припутень, заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины Максим Павлюк, соучредитель и замдиректора компании Ukrainian Politconsulting Group Василий Мокан, экс-советник министра экономики и бывший проектный менеджер Украинского кризисного медиацентра Роксолана Пидласа, руководитель ЧП "Центр комплексной безопасности" (Кропивницкий) Богдан Торохтий, врач, эксперт в сфере здравоохранения, директор ООО "Статус Дент" Оксана Дмитриева, экс-бухгалтер Украинского института стальных конструкций им. В.Шимановского из Мариуполя Маргарита Шол, директор одесской адвокатской компании "Право" Андрей Костин, директор ООО "Интершина УА" и "Интергума-2010" Руслан Горбенко, старший юрист ООО "Ди Ел Ей Пайпер Украина" Андрей Жупанин.

Со 111-го по 120-е место в списке входят сын экс-депутата Львовского горсовета от "Свободы" Ярослава Тистика Ростислав, эксперт по коммуникации, глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, руководящий партнер Ukrainian politconsulting group Нелли Яковлева, основатель "Украинского центра противодействия преступности и коррупции" (Чернигов), член общественного совета при Черниговской ОГА Сергей Гривко, адвокат и правозащитник Петр Павловский, директор Николаевской облдирекции страховой компании "Уника" Ирина Аллахвердиева, юрисконсульт, участник общественной организации "Гражданский актив Ивано-Франковска" Елена Винтоняк, бизнесмен из Хмельницкого Юрий Заславский, директор ООО "Юридическая фирма "Проксен" Андрей Задорожный, юрист, директор ООО "Карпатбуд Девелопмент" и ДП "Львивська энергетична" Остап Шипайло.

В следующей десятке списка директор ресторанного комплекса "Духмяна пич" в Киевской области Иван Шинкаренко, доктор юридических наук, профессор КНУ им. Т.Шевченко Ольга Совгиря, глава правления всеукраинской молодежной организации "Совесть и надежда Украины" Владимир Крейденко, руководитель юридической компании "СТС" Тарас Тарасенко, адвокат из объединения "Процик и Партнеры" Николай Сольский, главный консультант аппарата Верховной Рады Павел Фролов, предприниматель из Харькова Михаил Новиков, глава правления "Громадская рада смарт сити" эксперт "Хай-тек офис Украина" Виктория Подгорная, директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", волонтер "Лиги волонтеров" Елена Хоменко, директор юридической фирмы "Альфаюрконсалтинг".

Со 131-го по 140-е место: эксперт по медиакоммуникациям, пресс-секретарь "Слуги народа" Татьяна Цыба, завкафедры гражданского права Тернопольского национального экономического университета Иван Калаур, судья Третейского суда Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев Юлия Гришина, менеджер по маркетингу, специалист по связям с общественностью в "Квартал 95" Ольга Руденко, директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копиленко, экс-депутат Хмельницкого горсовета Сергей Мандзий, руководитель ОО "Биржа молодежных проектов", специалист GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко, адвокат и директор компании "Правовые технологии" бывший судья Днепровского районного суда Дзержинска Денис Маслов, инженер-технолог ресторанного бизнеса из Сум Антон Швачко, глава общественной организации "Слуги народа" Сергей Кострийчук.