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Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой

Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
22:42 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Зеленский рассказал журналистам когда планируется переезд АП и что будет на ее месте.

19 июня во время неформальной встречи с журналистами в АП Владимир Зеленский поделился намерениями со временем переместить Администрацию Президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.

На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил: "Я этого (переезда – ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом".

На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".

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"Я не знаю, насколько с нуля – это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", – отметил Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", – добавил он.

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АП, Банковая, Владимир Зеленский, Перезд АП.
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