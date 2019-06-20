ЕС продлил "крымские санкции" против РФ: подробности ограничений

Европейский Союз на один год продлил санкции, связанные с незаконной аннексией Россией Крыма и Севастополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу евроинститута.
"20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Меры применяются к физическим лицам и компаниям из ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Санкции включают запреты на:
Как указано в заявлении Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени ЕС 17 марта 2019 года, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, "ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права".
С марта 2014 года ЕС постепенно налагает ограничительные меры против России в ответ на эту преднамеренную дестабилизацию Украины, включая продленные сегодня санкции.