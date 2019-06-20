МВД Украины получило первый сверхсовременный вертолет Н225 Super Puma (Видео)

Новости Украины: МВД Украины в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopters получило первый в 2019 году вертолет Н225.

Сегодня в Украину прибыл первый в 2019 году вертолет Н225 "Super Puma", который будет использоваться для нужд МВД. Сверхсовременный вертолет приземлился в Черниговской области на аэродроме Нежинского авиационного отряда.

Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, что пилотирование техники из Франции на базу в Украине выполняли отечественные пилоты.

"Это был длительный перелет в 2500 километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил Гончаров.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на сегодня в распоряжении МВД имеется уже три вертолета H225, которые несут боевые дежурства и привлекаются к выполнению задач по назначению. Они уже были опробованы "в деле" во время транспортировки оперативных групп в районы стихийного бедствия в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Также, H225 привлекались для решения различных задач в зоне ООС на Донбассе.

МВД Украины остановило свой выбор именно на этой модели из-за того, что она обладает высокими характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигательных машин.

Airbus Helicopters H225 (до ребрендинга - Eurocopter EC225 Super Puma) - это двухмоторный вертолет, рассчитан на транспортировку личного состава численностью до 24 человек. Его крейсерская скорость составляет 260 км/ч, а дальность полета - свыше 850 км.

Ожидается, что еще два новых вертолета модели Н125 будут переданы Кременчугскому летному колледжу, который 9 июня этого года по распоряжению Кабмина был передан из сферы управления МОН системе МВД.

Как сообщалось ранее, до конца 2019 года Airbus поставит Украине три вертолета H225 и два Н125 в рамках контракта, подписанного 14 июля 2018 года с компанией Airbus Helicopters. Всего французская компания обязывается поставить 55 вертолетов для нужд МВД Украины. Общая сумма сделки составляет свыше 550 млн евро.