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Порошенко приветствовал продление санкций против РФ

Порошенко приветствовал продление санкций против РФ
23:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко приветствовал решение продлить экономические санкции против России.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение лидеров государств-членов Европейского Союза продлить экономические санкции против Российской Федерации еще на полгода.

"Приветствую единогласное решение лидеров институтов и государств-членов Европейского Союза продлить на полгода экономические санкции в отношении России за ее продолжающуюся агрессию против Украины. Благодарен президенту Дональду Туску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лидерам Франции и ФРГ, а также всем нашим европейским союзникам за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.

При этом он отметил важность продления санкций для Украины.

"Хотя Путин продолжает кичиться о якобы неэффективности санкций, их снятие - заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной", - отметил Порошенко.

При этом он добавил, что Украина должна противодействовать агрессии России исключительно путем дипломатии.

"Украина должна противодействовать активной и креативной дипломатией! Следующее поле боя - саммит двадцатки в Осаке", - резюмировал Порошенко.

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Как сообщалось, представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий сообщает, что лидеры Европейского Союза согласовали продление секторальных санкций против Российской Федерации на полгода, - до января 2020г.

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Россия, Санкции, РФ, Петр Порошенко.
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