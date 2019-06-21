Зубко: Я не иду на парламентские выборы

Новости Украины: Геннадий Зубко заявил, что не будет идти на выборы в Парламент, поскольку видит политику и вне Верховной Рады.

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития Геннадий Зубко рассказал, почему не будет идти на выборы как кандидат в депутаты Верховной Рады. По его словам, это не единственный способ, чтобы остаться в политике.

Так, чиновник объяснил, что выборы в Парламент для многих кажутся "крестовым походом", который нужно осуществить, чтобы остаться в большой политике и быть затребованным специалистом.

"Верховная Рада - это не рубеж, пройдя который ты получаешь политический запрос на собственную персону", - подчеркнул он. Также глава ведомства поделился собственным мнением о тех кандидатах, которые уже числятся в списках партий. "Судя по спискам партий, в этом Парламенте будет серьезный дефицит на людей, которые разбираются в децентрализации", - заметил Зубко.

Как он далее рассказал, иногда необходимо принимать сложные решения и оставаться над процессом. Пока еще есть время, он намерен действовать дальше и продолжать работу над реформами, сообщается на сайте Минрегионразвития.

"В моей зоне ответственности две сложные реформы: децентрализация и энергоэффективность. Они сейчас находятся в цейтнот режиме (недостаточном времени для обдумывания шагов - ред.), и настоятельно требуют ряда своевременных решений для успешного продолжения", - добавил министр.

По его словам, благодаря реализации реформы децентрализации удалось "переформатировать" бюджеты городских властей регионов страны. Есть средства на депозитных счетах у местной власти, ресурсы и полномочия, огромное количество реализованных инфраструктурных объектов для людей и заинтересованность иностранных инвесторов в сотрудничестве с Украиной.