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В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство"

В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство"
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепами.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Как сообщается на сайте парламента, документ №10394 авторства Зеленского зарегистрирован в Раде в пятницу, 21 июня 2019 года.

Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины.

В свою очередь представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ" в пятницу.

"Один из вариантов – но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами – мы хотели бы ввести еще одну санкцию – общественные работы", - добавил он.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№10394).

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Как сообщалось, 18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.

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Верховная Рада, Кнопкодавство, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук.
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