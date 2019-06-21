Скачать
Пятница, 21.06.2019
Зеленский может наложить вето на закон о ВСК по нормам импичмента
Зеленский может наложить вето на закон о ВСК по нормам импичмента
В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство"
В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство"
Баскетбол: сборная Украины 3х3 разгромила Индонезию на ЧМ-2019
Баскетбол: сборная Украины 3х3 разгромила Индонезию на ЧМ-2019
Впервые зафиксированы самые яркие события во Вселенной
Впервые зафиксированы самые яркие события во Вселенной

Зеленский может наложить вето на закон о ВСК по нормам импичмента

Зеленский может наложить вето на закон о ВСК по нормам импичмента
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК с нормами об импичменте.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук дал понять, что глава государства Владимир Зеленский наложит вето на закон о временных следственных комиссиях (ВСК) парламента из-за большого количества нарушений при голосовании за документ.

"Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур. Потому мы сейчас внимательно изучаем эти вопросы", - сказал он в эфире "Радио НВ", отвечая на вопрос о том, будет ли президент подписывать закон о ВСК.

По его словам, решение по закону о ВСК будет принято в ближайшее время.

"Касательно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

Представитель президента в Раде отметил, что закон сейчас анализируют, но уже сейчас известно, "что там большое количество нарушений Конституции". "Потому мы однозначно будем применять право президентского вето на те или иные законопроекты", - добавил он.

Вместе с тем Стефанчук призвал журналистов передавать в администрацию президента данные о неперсональном голосовании народных депутатов во время принятия законов.

Как сообщалось, законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098) был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство"

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСК, Импичмент, Закон, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС
03 В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
04 Киев в ОБСЕ потребовал у Москвы объяснений перевозки грузов на Донбассе
05 Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности
Протесты в Грузии: В ЕС и США призывают к сдержанности
Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
Климкин дал комментарий по поводу событий в Грузии
Климкин прокомментировал события в Грузии
Лилия Ребрик впервые показала свою младшую сестру
Лилия Ребрик впервые показала свою младшую сестру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь