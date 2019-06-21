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Зеленский освободил фигуранта скандала Фролова с военной службы

Зеленский освободил фигуранта скандала Фролова с военной службы
21:34 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Президент уволил причастного к прослушке эксзампреда СБУ с военной службы Олега Фролова.

Президент Владимир Зеленский освободил генерал-полковника Олега Фролова с военной службы в запас Службы безопасности.

Соответствующий указ от 21 июня обнародован на сайте главы государства.

"Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечено в указе.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы безопасности и 5 начальников областных управлений.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка объяснил освобождение Фролова от должности зампреда СБУ "причастностью ко многим противоправным деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании".

"И это, на самом деле, для них только начало этого пути, я имею в виду увольнения, другие вещи будут осуществляться в процессуальном порядке", - отметил Рябошапка.

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СБУ, Владимир Зеленский, Олег Фролов.
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