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Суббота, 22.06.2019
ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
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ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий

ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
21:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЦИК в субботу зарегистрировала еще 305 кандидатов-мажоритарщиков и 153 кандидатов по спискам партий.

В субботу состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Комиссия зарегистрировала 228 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения и 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых политическими партиями на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019г.

Как сообщает в субботу вечером пресс-служба ЦИК, из 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых партиями, Комиссия зарегистрировала одного выдвинутого партией Конгресс украинских националистов; 7 - выдвинутых партией "Гражданская движение "Волна"; 23 - выдвинутых партией ВО "Свобода"; 27 - выдвинутых партией "Голос"; 4 - выдвинутых партией "Гражданская позиция"; 15 - выдвинутых партией "Объединение "Самопомич".

"Следовательно, всего по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1155, выдвинутых политическими партиями – 225", - говорится в сообщении.

Также во время субботнего заседания Комиссия зарегистрировала 153 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. А именно: 93 - партии "Объединение "Самопомич"; 60 - партии "Незалежнисть".

"Таким образом, всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - подытожили в Центризбиркоме.

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ЦИК, Парламентские выборы, Выборы в Раду.
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