Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
В Грузии возобновились протесты
В Грузии возобновились протесты
У Роналду будет новая позиция в Ювентусе
У Роналду будет новая позиция в Ювентусе
Состояние Мика Джаггера улучшилось: детали
Состояние Мика Джаггера улучшилось: детали

Один из директоров "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре

Один из директоров "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре
23:36 Сб, 22 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" Дмитрий Кисилевский идет в Раду по мажоритарке в Днепре от партии "Слуга народа".

Директор по корпоративным отношениям дирекции по корпоративным отношениям международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу в Днепре от партии "Слуга народа".

"В моей жизни произошли изменения. Иду в политику. Буду выдвигаться в Раду по мажоритарному округу, где находятся наши заводы, - это Индустриальный и Самарский районы Днепра, левый берег", - написал Кисилевский на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, ему выпал шанс что-то изменить в стране и он хочет им воспользоваться.

"Могу только догадываться, в какое болото мне предстоит залезть. К большому объему работы я привычный. А вот что меня действительно беспокоит - можно ли там остаться человеком. Буду рассказывать, ну и вы тоже следите", - обратился Кисилевский к пользователям соцсети.

"Иду от партии "Слуга народа" Вчера сдали документы в ЦИК. В связи с этим в моем Фейсбуке вслед за реальной жизнью появится политика, от которой я всегда держался в стороне. Не серчайте :) Рассчитываю на Вашу поддержку", - резюмировал Кисилевский, приложив ссылку кандидатов от партии "Слуга народа" в Днепре.

Кисилевский назначен начальником управления корпоративных отношений "Интерпайпа" в марте 2011 года, до этого работал эккаунт-директором PR-агентства Noblet Media CIS. Также является членом наблюдательного совета ЧАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" ("Интерпайп НМТЗ", Днепропетровская обл.), входящего в ТКК "Интерпайп".

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Днепр, Рада, "Слуга народа", Дмитрий Кисилевский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Ирина Шейк выбрала леопардовый принт для прогулки с дочерью
03 Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
04 Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе
05 Военнослужащие в зоне ООС укрепляют позиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Донетчине отремонтировали водопровод
На Донетчине отремонтировали водопровод
Иран предупредил США и союзников о последствиях военного удара
Иран предупредил США о последствиях военного удара
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
Любовь в Сети: Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram
Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь