Януковича вызывают повесткой в Оболонский райсуд Киева на 15 июля

Новости Украины: В газете "Правительсвенный курьер" опубликована информация о вызове на заседание суда бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляционных жалоб его адвокатов по делу о госизмене. Сообщение Киевского апелляционнного суда о вызове бывшего главы государства как обвиняемого в уголовном производстве №11 кп/824/1356/2019 о государственной измене опубликовано в газете "Правительственный курьер" 22 июня.

Янукович должен явиться в суд в 11.00 15 июля. 24 января 2019 года Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также в документе напоминается, что в случае неявки без уважительных причин к Януковичу может быть применен штраф (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы), принудительный привод, а в случае уклонения от явки более двух раз является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.Суд также напоминает Януковичу о необходимости взять с собой паспорт.

Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России. Обвинение просило суд признать Януковича виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы.

От обжалования со своей стороны прокуратура отказалась. Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.