Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 642 кандидата

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала еще 212 кандидатов-мажоритарщиков и 430 кандидатов в нардепы по спискам.

Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах, выдвинутых политическими партиями, на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

Как сообщает отдел связей со СМИ Секретариата Комиссии, 23 кандидата по мажоритарным округам были выдвинуты Аграрной партией Украины, 15 - партией "Удар" Виталия Кличко, 3 - партией "Наш Край", 5 - "Партией Шария", по 1 - партиями "Гражданская позиция" и "Цыганской партией Украины".

Итого, ЦИК зарегистрировал в воскресенье 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах. Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Кроме того, Комиссия зарегистрировала 430 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 206 - партии "Батькивщина" и 224 - партии "Оппозиционный блок". Также ЦИК приняла решение считать исключенным из списка кандидатов партии "Оппозиционный блок" в общегосударственном округе Владимира Пилипенко, находившегося в списке под №10.

Таким образом, по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировала 1743 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 12 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

На заседании было отказано 17 самовыдвиженцам и одного кандидата от Либеральной партии в регистрации кандидатами в одномандатных округах, а также признала двух кандидатов отказавшимися от баллотирования на основании их заявлений. Также ЦИК отказала в регистрации кандидатов включенных в избирательный список политической партии "Союз Левых Сил", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.