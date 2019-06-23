Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит

Новости Украины: Климкин считает, что 5 лет прибывания на посту главы МИД для него достаточно.

Министр иностранных дел Павел Климкин решил, что 5 лет пребывания в должности ему хватит. Об этом он заявил в интервью "5 каналу", передает УНН.

"В этом есть определенная ирония, на самом деле, конечно, относительно нашей Рады, смешанная с сарказмом. Мне, на самом деле, не могу сказать, что безразлично, но не критично. Два дня в одну сторону, неделю в другую сторону. Я, в конце концов, решил, что 5 лет хватит, это цикл и этого достаточно. Должна быть такая ротация ", - сказал Климкин.

Напомним, в Раде зарегистрировали представление Президента об увольнении Климкина и назначения Пристайко.

Напомним, после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках.