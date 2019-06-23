Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Климкин сообщил о подготовке Украиной новой волны давления на РФ
Климкин сообщил о подготовке Украиной новой волны давления на РФ
Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
Член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
"Я его действительно люблю": Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу
Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу

Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации

Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
21:22 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Клюев не идет на выборы, ЦИК отказалась регистрировать.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.

О соответствующем решении в ЦИК сообщили 23 июня по итогам заседания комиссии.

"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, в частности действующим нардепам - внефракционным Владимиру Парасюку (выдвигался в округе №122) и Аркадию Корнацкому (ОИО №132), и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщает ОПОРА, ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

"В то же время представитель "Либеральной партии" в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщает ОПОРА.

Участие Онищенко в выборах: ЦИК подала апелляцию

Отказ в регистрации Парасюка и Корнацкому мотивировали несоответствием поданных документов требованиям законодательства.

По данным ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, среди которых 1319 баллотируются в порядке самовыдвижения, 274 - от политических партий, и в общегосударственном многомандатном избирательном округе - 1743 кандидатов, включенных в избирательные списки 12 политических партий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Клюев, ЦИК, Опора, Аркадий Корнацкий, Владимир Парасюк, Выборы в Раду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
03 Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации
04 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
05 Из-за аномальной жары украинцам могут аварийно отключать электроэнергию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки
Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь